MEC deve anunciar novos cursos de medicina no Paraná

O Ministério da Educação (MEC) deve anunciar até a próxima sexta-feira (31) as regiões e instituições selecionadas para a criação de novos cursos de Medicina em todo o Brasil. A expectativa é que o Paraná receba pelo menos quatro novos cursos. O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Ampliação dos Cursos de Medicina, tem trabalhado ativamente em Brasília para garantir que o estado seja contemplado.

Zeca Dirceu interrompeu suas férias e recesso parlamentar para focar nesta agenda. "Estamos batalhando para atender todas as regiões e levar novos cursos para o nosso estado", afirmou. O deputado destacou que o processo de expansão de cursos de Medicina no Brasil se dá em etapas, começando pela seleção das regiões e instituições, seguido pela análise da capacidade das mantenedoras.

As regiões e instituições do Paraná que aguardam a seleção do MEC para a implantação dos novos cursos incluem Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí e Ponta Grossa. Zeca Dirceu ressaltou que a ampliação das vagas de Medicina e a criação de novos cursos têm como objetivo aumentar a oferta de médicos em todo o estado e melhorar o atendimento à população.

O coordenador da Frente Parlamentar também afirmou que a ampliação das oportunidades de ingresso na faculdade de Medicina pode ajudar a reduzir os custos dessa formação, especialmente se as instituições investirem no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e abrirem vagas gratuitas para estudantes de famílias com menos recursos.

A iniciativa de expandir os cursos de Medicina no Brasil está alinhada com o programa Mais Médicos, que busca levar mais formação profissional para regiões desassistidas tanto no ensino superior na área da saúde quanto no atendimento à população. A Frente Parlamentar Mista pela Ampliação dos Cursos de Medicina, coordenada por Zeca Dirceu, foi criada há mais de dez anos e reúne 198 parlamentares de diferentes partidos, com o objetivo de promover a melhoria do SUS e a ampliação do acesso à formação médica em todo o Brasil.