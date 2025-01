Prefeitos da Amunorpi se reúnem com presidente da Assembleia Legislativa do Paraná

O novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Alexandre Curi, recebeu prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). A reunião foi realizada na manhã desta terça-feira (28) em Curitiba.

Continua após a publicidade

O encontro contou com a presença de doze prefeitos que fazem parte da instituição, entre eles, o presidente da Amunorpi e prefeito de Jaboti, Régis Willian, o vice-presidente da associação e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, além do prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, o prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo Vanzeli, e prefeitos de municípios como Figueira, Conselheiro Mairinck, Salto do Itararé, Japira, entre outros municípios.

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, o encontro teve como objetivo apresentar ao presidente do Legislativo paranaense as principais demandas do Norte Pioneiro como, por exemplo, novos investimentos para o desenvolvimento das cidades, incentivo a industrialização, melhorias na rodovia PR-092, principalmente no que diz respeito aos trevos em alguns municípios, como no caso de Wenceslau Braz, geração de emprego e renda entre outros assuntos.

Os prefeitos aproveitaram a oportunidade para parabenizar Alexandre Curi por ter sido eleito o novo presidente da Assembleia. O deputado ressaltou o compromisso em continuar trabalhando em prol dos municípios e da população do Norte Pioneiro. “Foi muito gratificante receber essa comitiva de prefeitos da Amunorpi, pois reforça o compromisso que temos de trabalhar em parceria com os municípios paranaenses olhando de perto das demandas em busca de melhorias para população. Seguimos de portas abertas para dar apoio aos gestores na busca por investimentos, recursos e qualidade de vida para a população paranaense”, destacou Curi.