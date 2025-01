Itaipu vai difundir tecnologia para agricultura agroecológica no Paraná

A Itaipu Binacional vai levar a experiência de 20 anos da Vitrine Tecnológica de Agroecologia (Vital) às regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado. Um convênio assinado com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) tem o objetivo de demonstrar e debater as várias tecnologias voltadas à agricultura orgânica e sustentável, como acontece anualmente na Vitrine durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR). Continua após a publicidade “Nós fazemos a manutenção, com plantio, conservação de solo e outras interferências. Daí intensificamos em agosto, para estar pronto para fevereiro. E é usado apenas por cinco dias”, afirmou o gerente da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu, Ronaldo Pavlak. “Agora, com esse convênio, teremos a oportunidade de usar o espaço do Show Rural Coopavel o ano todo, além de levar as tecnologias para outros locais, trabalhar com os agricultores, prestar assistência técnica e alcançar um público ainda maior.”

O investimento da Itaipu é de R$ 9.500.397,81 e o contrato tem vigência de três anos. Além de manter a Vitrine em Cascavel o ano todo, serão criados espaços de demonstração nas unidades do IDR-PR em Santa Tereza do Oeste, Santa Helena, Palotina, Pato Branco e Paranavaí. Em Foz do Iguaçu, o atendimento será feito no horto da Itaipu Binacional.

De acordo com o gerente da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu, Ronaldo Pavlak, o convênio é uma demanda antiga dos realizadores da Vitrine, que mantêm o espaço ao longo de todo ano para utilizá-lo apenas durante a semana do Show Rural, tradicionalmente realizado no mês de fevereiro (neste ano, será entre os dias 10 e 14).

“Nós fazemos a manutenção, com plantio, conservação de solo e outras interferências. Daí intensificamos em agosto, para estar pronto para fevereiro. E é usado apenas por cinco dias”, afirmou Pavlak. “Agora, com esse convênio, teremos a oportunidade de usar o espaço do Show Rural Coopavel o ano todo, além de levar as tecnologias para outros locais, trabalhar com os agricultores, prestar assistência técnica e alcançar um público ainda maior.”

Segundo ele, o público que vai à Vitrine Tecnológica de Agroecologia durante o Show Rural é mais diversificado, desde pequenos agricultores a entusiastas da agroecologia, além de visitantes da feira. Fora do período do evento, o público será mais especializado, como produtores e acadêmicos. O mesmo vai acontecer nas unidades do IDR-PR, onde será feito o atendimento o ano todo nas três regiões do Estado.

O objetivo do convênio é consolidar a produção e o mercado de produtos orgânicos certificados e plantas medicinais, produzidos através de práticas sustentáveis, com a transferência de tecnologias que não causam impactos ao meio ambiente e preservam os recursos naturais, principalmente, o solo e a água. Nos espaços, será feita a capacitação de agricultores e técnicos por meio da demonstração dessas tecnologias sustentáveis.