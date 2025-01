Mesa Diretora toma posse em Sessão Especial no dia 3 de fevereiro

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná tomará posse para o biênio 2025/2026 no próximo dia 3 de fevereiro dando início a um novo ciclo de comando do Parlamento estadual. A sessão solene especial será às 14h30, no Plenário Waldermar Daros, com a presença dos parlamentares, familiares e representantes dos demais poderes e de diversos órgãos e entidades. O mandato vai de fevereiro de 2025 até 31 de janeiro de 2027.

A direção da Casa de Leis foi definida em 11 de novembro, quando uma nova eleição manteve os nomes eleitos em agosto, na chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo, com o então primeiro-secretário deputado Alexandre Curi (PSD) escolhido por unanimidade como presidente. O pleito ocorreu após aprovação de resolução interna anulando a decisão anterior e seguindo entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR). A nova resolução define que a eleição seja convocada apenas a partir do dia 1° de novembro do segundo ano de cada legislatura.

Além do presidente Alexandre Curi, a nova composição contará com o deputado Gugu Bueno (PSD) à frente da primeira secretaria, que entre as atribuições supervisiona as atividades administrativas da Casa como os encaminhamentos dos requerimentos de informação, de indicações aos outros poderes para adoção de providências, atos administrativos ou de gestão e projetos sobre matérias de iniciativa exclusiva.

A deputada Maria Victoria (PP) permanece no comando da segunda secretaria, que faz parte da Comissão Executiva. Já a deputada Flávia Francischini (União) assume como primeira vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos do Legislativo estadual.

Completam o grupo o deputado Delegado Jacovós (PL), como segundo vice-presidente, e o deputado Moacyr Fadel (PSD), que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira-secretaria fica sob o comando do deputado Requião Filho (PT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que permanece como quarto secretário, e pelo deputado Goura (PDT), que será o quinto secretário.

A Mesa Diretora é o órgão colegiado dirigente dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, sua composição observa a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares.

A escolha segue o Regimento Interno da Assembleia Legislativa e é feita por meio de votação nominal, utilizando-se o painel eletrônico de votação, exigida a maioria absoluta de votos.