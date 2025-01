Patrocínio de Itaipu na área de esportes beneficia 90 entidades do PR e MS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Foz do Iguaçu é uma das 90 entidades sem fins lucrativos, do Paraná e do Mato Grosso do Sul, beneficiadas pela Itaipu Binacional com patrocínio de seleção pública voltado para a área de esportes. Entre essas instituições, há também outras Apaes, inclusive de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que pela primeira vez foi incluído entre os municípios que podem participar da seleção. Só para a área de esportes, a Binacional reservou quase R$ 3,5 milhões.

Das 90 entidades contempladas com patrocínios, sete são de Foz do Iguaçu, com verba de R$ 220 mil; 16 de Curitiba, com R$ 710 mil; oito de Marechal Cândido Rondon, com R$ 280 mil; cinco de Pato Branco, com R$ 260 mil; outras cinco de Londrina, com R$ 190 mil; e uma de Dourados (MS), com R$ 30 mil.

O projeto de patrocínio da Apae de Foz do Iguaçu (“Apaexonados pelo Esporte-Olímpiada da Apae”) irá receber R$ 30 mil, mesmo valor reservado para a Apae de Dourados. As Apaes visam proporcionar melhor qualidade de vida para centenas de famílias que abrigam pessoas com deficiência intelectual e transtornos globais de desenvolvimento, com atendimento nas áreas da saúde, educação e assistência social. Para isso, precisam contar com a ajuda de vários parceiros.

Apoio importante

No caso da Apae de Foz, o apoio da Itaipu Binacional, ao longo dos anos, tem sido fundamental para a manutenção da instituição, como atesta o presidente da entidade, Leonardo Corrêa Lugon. Segundo ele, a contribuição é importante para que a entidade cumpra com o seu papel na busca de dignidade e participação social ativa de PCD intelectual, pessoas com múltiplas deficiências e autistas. “Sem o patrocínio da Itaipu, agora, não conseguiríamos realizar a olímpiada”, destaca.

A Apae de Foz do Iguaçu tem quase 500 alunos em duas unidades de educação. A entidade faz mais de dois mil atendimentos por mês na área da saúde e está ampliando o setor de assistência social. O objetivo é aumentar a autonomia da PCD e suas famílias.

Situação semelhante à da Apae de Dourados, que também recebeu uma verba de R$ 30 mil para organizar a Olimpíada Especial das Apaes - Edição Regional (4ª edição). Para o presidente da instituição, Marcelo Vardasca de Souza, essa ajuda vem em boa hora. “Sem esse recurso, não teríamos como fazer essa ação esportiva”, ressalta. A entidade atende cerca de 200 pessoas.

O patrocínio esportivo também foi garantido para a Associação Além da Visão, de Curitiba. A entidade foi contemplada com seis projetos e vai receber R$ 251 mil. Para o presidente da associação, Everson Martinho, “sem esse tipo de apoio de patrocínio, nós não teríamos como fazer esses eventos com excelência e atingir tantas pessoas com deficiência e seus familiares. Além disso, pode servir de exemplo para que mais gente se voluntarie para trabalhar conosco”. E conclui: “Para nós, é muito importante que existam empresas que acreditam na causa da pessoa com deficiência”.

Os patrocínios

Desde o final do ano passado, a Itaipu abriu três editais de concessão de seleção pública de patrocínio. O primeiro deles foi exatamente o de esportes (R$ 3,5 milhões); o segundo, para cultura (R$ 3 milhões); e o terceiro para feiras e exposições (R$ 3,5 milhões). Esse último está em vigência: o prazo de inscrição vai até 31 de janeiro no site da Itaipu (www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios). Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, os editais de seleção pública têm uma importância estratégica para garantir a transparência, a eficiência e a conformidade das empresas com a legislação vigente. “Quando esses processos são bem-feitos, não tem erro. Sabemos que o recurso será destinado e aplicado de forma justa, contribuindo positivamente para a economia e para a sociedade em geral.”

Atenção às regras

É muito importante que os(as) interessados(as) acessem o site da Itaipu (www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios), façam a leitura do edital e assistam aos vídeos disponíveis, pois eles são essenciais para que o projeto submetido atenda às regras.

Objetivos

Apoiada em sua missão de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai, a Itaipu tem como objetivo ao lançar os editais de seleção pública fortalecer as organizações sociais e suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas com potencial de inovação, transformação social e ambiental, preservação do patrimônio histórico, cultural e turístico, promoção e desenvolvimento das parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco social, promovendo a segurança hídrica, energética e o desenvolvimento social.

Essas ações estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Saiba mais sobre os ODS em www.itaipu.gov.br/responsabilidade-social/agenda-2030.