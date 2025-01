Corpo de Bombeiros resgata pescadores que caíram do barco em Carlópolis

Na madrugada desta sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionado para um resgate no Rio Itararé, na região que faz divisa entre Carlópolis e Fartura. O barco de três pescadores acabou virando e três homens ficaram pendurados em cordas para não se afogarem.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pelo Tenente Eduardo Poletto, comandante do quartel de Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Siqueira Campos, a equipe foi acionada por um outro pescador que estava em cima da ponte do Rio Itararé. Segundo o pescador, três homens estavam pescando quando o barco virou e os três lutavam para não se afogarem.

Populares jogaram cordas para os pescadores se segurarem. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Conforme explicou o pescador que acionou os bombeiros, ao verem a situação, outros pescadores que estavam em cima da ponte jogaram cordas para que os homens que estavam na água não se afogassem.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram os homens, de 27, 43 e 67 anos de idade, se segurando nas cordas. Contudo, graças à agilidade do Corpo de Bombeiros, os pescadores foram retirados da água sem ferimentos e o resgate foi concluído com sucesso.