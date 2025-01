Itaipu recebe prefeitos do Norte Pioneiro para discutir parcerias e desenvolvimento regional

Encontro aconteceu no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Usina, com o objetivo de apresentar as iniciativas da empres

Na manhã desta quarta-feira (22), a Itaipu Binacional recebeu uma comitiva composta por 13 prefeitos recém-empossados do Norte Pioneiro do Paraná, sendo 12 deles no primeiro mandato. O encontro ocorreu no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Usina e teve como objetivo apresentar as iniciativas da empresa e discutir formas de colaboração para o desenvolvimento regional. Todas as cidades da comitiva já possuem projetos em andamento no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às políticas do Governo Federal.

Os prefeitos foram recebidos pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, acompanhado pelos diretores Iggor Gomes Rocha (administrativo), Carlos Carboni (coordenação) e Irineu Colombo, diretor-superintendente do Itaipu Parquetec. Durante o encontro, Enio Verri ressaltou a importância da parceria entre Itaipu e os municípios, destacando que a empresa vai além da geração de energia e também investe em projetos sociais, ambientais e econômicos que beneficiam a população de sua área de abrangência, composta por 434 municípios.

Verri mencionou o programa Itaipu Mais que Energia, lançado no final de 2023, que reúne todas as ações socioambientais da empresa e destinou aproximadamente R$ 32 milhões aos municípios do Norte Pioneiro. Ele ainda pediu aos prefeitos que providenciassem a documentação necessária para liberar os recursos, já depositados na Caixa Econômica Federal, e alertou sobre os prazos para execução dos investimentos.

O encontro também abordou o Programa Coleta Mais, do Itaipu Mais que Energia, com a instalação de Unidades de Valorização de Recicláveis (UVR) nas cidades de Cambará, Ibaiti e Pinhalão. Os diretores também discutiram a participação dos municípios nos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, que visam integrar diferentes atores sociais e promover soluções colaborativas para problemas comuns.

Além disso, Irineu Colombo apresentou as iniciativas da Itaipu Parquetec, que desenvolve soluções tecnológicas em áreas como energia, informática e 5G. O diretor também mencionou um projeto com o Sebrae para implementar Cidades Inteligentes nas cidades da região.

O evento incluiu uma visita técnica à usina, onde os prefeitos puderam conhecer as instalações e entender melhor o papel estratégico da Itaipu na matriz energética do Brasil e Paraguai.