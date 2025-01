Itaipu divulga resultado de patrocínio de seleção pública voltado para a cultura

Já está publicado no site da Itaipu Binacional o resultado do edital de patrocínio de projetos na área de cultura (www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios). Dos 385 projetos recebidos, 60 foram selecionados (16%); três deles são de abrangência nacional e internacional e 57 iniciativas de abrangência municipal e estadual. Os recursos para essa modalidade somam R$ 3 milhões.

Do total de projetos inscritos, 183 foram eliminados por falta de enquadramento (56%), sendo 142 desclassificados por nota (44%).

A empresa reforça que as inscrições para o edital de feiras e exposições permanecem abertas até as 18 horas do dia 31 de janeiro de 2025. Para informações e tirar dúvidas, basta acessar o site www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

Será enviado às proponentes, as propostas selecionadas, que terão um prazo de cinco dias corridos, a contar do envio do e-mail corporativo da empresa, para as entidades poderem manifestar interesse no patrocínio.

Marcos Rogério Pinto, gerente de Gestão da Comunicação Social de Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

De acordo com o gerente de Gestão da Comunicação Social de Itaipu, Marcos Rogério Pinto, muitas entidades se inscreveram numa modalidade diferente do objeto proposto. E exemplifica: algumas apresentaram as propostas no edital de cultura, quando na verdade teriam que ser feitas no edital de exposições vinculadas a aniversários ou datas comemorativas de municípios da área de abrangência da Itaipu. “A boa notícia é que essas entidades ainda têm tempo de participar do edital previsto para essa modalidade, que está aberto até dia 31 de janeiro”, ressalta.

Como participar

No edital em aberto para patrocínio em feiras e exposições, as entidades, sem fins lucrativos, precisam ter no mínimo 12 meses de constituição para participar e o evento inscrito deve possuir vínculo ao aniversário de município ou data comemorativa. O recurso destinado para essa categoria é de R$ 3,5 milhões.

Os critérios para aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependerão do potencial de comunicação do evento e de outros quesitos de avaliação, disponíveis no edital.

As ações deverão ser desenvolvidas dentro da área de atuação prioritária da Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes. A gestão de patrocínios pede que as proponentes façam a leitura do edital e assistam aos vídeos disponíveis, pois eles são essenciais para que o projeto submetido atenda às regras.

Três editais de seleção pública

Desde novembro do ano passado, três editais de seleção pública de patrocínio foram abertos pela Itaipu. O primeiro deles foi voltado para esporte (R$ 3,5 milhões); o segundo, para cultura (R$ 3 milhões); e o terceiro, para feiras e exposições (R$ 3,5 milhões).

Objetivos

Apoiada em sua missão de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai, a Itaipu tem como objetivo do lançamento dos editais de seleção pública fortalecer as organizações sociais e suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas com potencial de inovação, transformação social e ambiental, preservação do patrimônio histórico, cultural e turístico, promoção e desenvolvimento das parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco social, promovendo a segurança hídrica, energética e o desenvolvimento social.

Centralizar

A proposta com os novos editais é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.