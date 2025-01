Deputado pede mais segurança para motociclistas nas rodovias do Paraná

As ações incluem ampliação da capacidade operacional nas praças de pedágio, reforço no atendimento aos motoristas e melhorias na estrutura de atendimento emergencial. Nos dias de maior movimento, a EPR Litoral registra mais de 100 mil veículos em direção ao litoral paranaense.

A concessionária também está promovendo a Operação #PartiuFériasPiá, destinada a melhorar a segurança e o conforto dos motoristas que trafegam pela BR-277 e pelas rodovias de acesso ao litoral. O esquema especial, que segue até o Carnaval em março, visa atender ao aumento do fluxo de veículos, que pode ser até três vezes maior do que o normal.

Moreira e Bertelli informaram que o setor de engenharia da empresa está estudando medidas para aumentar a segurança dos motociclistas. "Entre as ações previstas estão a ampliação da sinalização vertical e horizontal, além da indicação de trechos que requerem maior atenção, com marcações e mensagens específicas nas pistas", afirmou Romanelli.

Com a isenção no pagamento das tarifas, os motociclistas devem utilizar locais específicos de passagem, devidamente sinalizados por placas e situados à direita ou no centro das praças de pedágio.

"Apresentamos as melhorias necessárias para atender os motociclistas, que são isentos do pagamento de pedágio, mas precisam de atenção especial, especialmente no período de verão, quando a circulação de motos aumenta consideravelmente", completou Romanelli.

