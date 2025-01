Deputados participam da posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Paraná

Nesta quarta-feira (22), foi realizada a solenidade de posse da nova cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) para o biênio 2025-2026. O conselheiro Ivens Linhares assumiu a presidência do órgão, enquanto os conselheiros Ivan Bonilha e Durval Amaral foram empossados, respectivamente, como vice-presidente e corregedor-geral. A eleição dos novos membros ocorreu por unanimidade em outubro do ano passado.

Durante o evento, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), ressaltou a importância da colaboração entre as instituições e destacou a relevância do TCE no acompanhamento de recursos financeiros e processos licitatórios. "Sempre tivemos uma excepcional relação com o Tribunal de Contas. O novo presidente é um homem extremamente preparado, com grande conhecimento constitucional. Tenho certeza de que o Tribunal estará em boas mãos", afirmou Traiano.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), afirmou que a nova gestão do TCE será marcada pelo compromisso com o controle e a melhoria dos serviços públicos. Curi também destacou o bom relacionamento entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas e enfatizou a transparência da Assembleia, que recebeu o Selo de Diamante de Transparência, um reconhecimento dado a apenas quatro Assembleias no Brasil.

O novo presidente do TCE, Ivens Linhares, destacou que a missão do Tribunal é não só fiscalizar, mas também orientar os gestores públicos. Ele enfatizou a importância de focar nas áreas de educação, saúde e assistência social, como parte das diretrizes de sua gestão. Linhares também mencionou que o controle social será essencial para que a população acompanhe as ações fiscalizatórias do Tribunal.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo os deputados Alisson Wandscheer (Solidariedade), Anibelli Neto (MDB), Artagão Júnior (PSD), Nelson Justus (União), Moacyr Fadel (PSD) e Luiz Claudio Romanelli (PSD), além do vice-governador Darci Piana, do prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, do senador Sérgio Moro e de outros representantes de instituições estaduais.