Valor do “bônus Itaipu” está discriminado na conta de luz. Saiba como identificar

ITAIPU Há 2 dias Desconto do “bônus Itaipu” chega à conta de luz dos consumidores brasileiros No total, mais de 78 milhões de pessoas pagarão menos em janeiro. Valor é referente a saldo positivo na Conta Itaipu

ITAIPU Há 3 dias Com recursos da Itaipu, Colorado recupera área de voçoroca Município está localizado na bacia do Paranapanema, conectada com o Rio Paraná. Medida contribui para a segurança hídrica do reservatório