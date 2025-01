Minha Casa Minha vida aprova mais 400 moradias para nove cidades do Paraná

O Ministério das Cidades habilitou nove municípios do Paraná para a construção de 400 novas moradias no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A medida faz parte de um esforço contínuo para ampliar o acesso à habitação no estado. Nos últimos dois anos, o MCMV já financiou R$ 12,7 bilhões, com recursos do FGTS, para a construção de 78,8 mil moradias em 368 municípios do Paraná. Desde 2023, o programa selecionou mais 8,7 mil moradias, distribuídas em 74 novos empreendimentos, beneficiando famílias com renda de até dois salários mínimos em 107 municípios.

O deputado Zeca Dirceu (PT) comemorou a inclusão do Paraná nesse processo de expansão, destacando que o programa Minha Casa Minha Vida é o maior do mundo e, por meio do Novo PAC, a meta é construir dois milhões de casas até 2026. “O governo Lula já fechou 2024 com contratos assinados para a construção de 1,25 milhão de moradias. No Paraná, serão mais de 10 mil novas moradias até lá”, afirmou Dirceu.

Na última sexta-feira (17), o ministro Jader Filho, responsável pelo Ministério das Cidades, assinou a portaria que inclui as cidades de Centenário do Sul (50 moradias), Iracema do Oeste (25), Iretama (50), Ivaiporã (50), Lidianópolis (50), Nova Esperança do Sudoeste (50), Paraíso do Norte (50), Rio Bonito do Iguaçu (25) e Tibagi (50). Os projetos serão financiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Zeca Dirceu também ressaltou a importância do MCMV para a inclusão social e combate às desigualdades. “Moradia digna é um direito de todos. Essas 400 novas casas vão transformar a vida de muitas famílias que enfrentam dificuldades, garantindo mais cidadania e inclusão social", afirmou.

A inclusão desses nove municípios no programa reflete a prioridade do governo Lula em atender às necessidades das populações mais vulneráveis, com destaque para cidades menores, como Iracema do Oeste e Lidianópolis. O deputado também enfatizou a importância da colaboração das prefeituras, que têm até 31 de março de 2025 para apresentar as propostas para os novos empreendimentos. “Agora, precisamos trabalhar juntos com os prefeitos para garantir que as propostas sejam enviadas dentro do prazo”, finalizou Dirceu.