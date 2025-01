Assembleia promove 2º encontro de prefeitas e vereadores no mês que vem

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, o Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná receberá o 2º Encontro de Prefeitas e Vereadoras do Estado do Paraná. O evento tem como objetivo debater a representatividade feminina na política e colaborar para a formação das novas eleitas para cargos municipais em todo o estado.

Organizado pela Procuradoria Especial da Mulher, pela Escola do Legislativo e pelo Fórum Paranaense de Instância de Mulheres de Partidos Políticos, o encontro reunirá prefeitas e vereadoras de diversas cidades paranaenses para discutir a atual conjuntura política e o cenário das políticas públicas voltadas para as mulheres. A programação incluirá temas como a importância dos espaços de discussão e elaboração de projetos, o poder feminino e as estratégias necessárias para que as mulheres consigam conquistar mais espaços nas esferas de poder.

O evento busca proporcionar uma troca de experiências e conhecimentos entre as participantes, contribuindo para o fortalecimento da atuação feminina no cenário político municipal, estadual e nacional. A ênfase será no empoderamento das mulheres e na promoção de condições que favoreçam sua maior participação nos processos de decisão e elaboração de políticas públicas.

O encontro se destaca também como uma oportunidade de reflexão sobre o papel das mulheres na política e as barreiras enfrentadas por elas para atingir cargos de liderança. Com a presença de representantes de diversas áreas políticas, espera-se que as discussões promovam um ambiente propício para a construção de estratégias e soluções para que mais mulheres se sintam incentivadas e preparadas para assumir cargos públicos.

As inscrições para o evento podem ser feitas diretamente com a Escola do Legislativo, que oferece informações sobre a programação e detalhes de participação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 3350-4138 e (41) 3350-4368 ou pelo e-mail [email protected].

O 2º Encontro de Prefeitas e Vereadoras do Paraná se configura como uma iniciativa importante para fortalecer a presença feminina na política estadual e municipal, estimulando o debate sobre a criação de políticas públicas mais inclusivas e representativas para as mulheres.