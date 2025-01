Primeira “Assembleia Itinerante” de 2025 já tem local e data definidos

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no próximo dia 5 de fevereiro, em Arapongas, no Norte do estado, a primeira edição do projeto Assembleia Itinerante de 2025. A sessão especial ocorrerá durante a Movelpar Home Show, a partir das 18 horas, e terá como objetivo ouvir as demandas da população, aproximando o Parlamento estadual dos cidadãos. Os deputados estaduais estarão presentes para receber reivindicações da comunidade local e discutir questões relevantes para a região.

Além da sessão especial, a Assembleia montará um estande no local do evento, onde a população poderá interagir diretamente com os parlamentares, apresentando suas demandas e conhecendo de perto o trabalho do Legislativo estadual. O projeto Assembleia Itinerante, criado pela Mesa Executiva, já é realizado há dois anos e tem como principal proposta levar o Parlamento para mais perto dos paranaenses. Durante esse período, foram recebidas mais de quatro mil sugestões e reivindicações de cidadãos de diferentes regiões do estado.

Em 2023, o projeto passou por vários municípios, como Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga e Ivaiporã, realizando sessões especiais e montando estandes para facilitar o contato entre deputados e população. As cidades de Londrina, Maringá e Umuarama também foram contempladas com o estande da Assembleia Itinerante, que tem como foco melhorar a comunicação entre os cidadãos e os parlamentares, além de discutir projetos e sugestões para o desenvolvimento das regiões.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o 1º secretário deputado Alexandre Curi (PSD) e outros deputados que representam as regiões visitadas têm participado ativamente das atividades, recebendo representantes do agronegócio, entidades de classe e sociedade civil organizada. Durante as visitas, são entregues documentos com as principais demandas das regiões, e personalidades locais recebem diplomas de menção honrosa, como forma de reconhecimento pelos seus esforços em benefício da comunidade.

O projeto também oferece à população a oportunidade de conhecer as ações e projetos em andamento na Assembleia Legislativa, distribuindo materiais informativos que esclarecem as atividades do Parlamento.