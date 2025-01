Prefeitura de Santana do Itararé abre PSS para estagiários com salários de até R$ 1 mil

Nesta segunda-feira (20), a prefeitura de Santana do Itararé publicou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estagiários, oferecendo vagas em diversas áreas para estudantes de nível médio e superior. As inscrições, que foram abertas nesta segunda-feira, seguem abertas até o dia 31 de janeiro.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as vagas estão disponíveis para três áreas, sendo elas Nível Médio, Pedagogia e Tecnologia da Informação (TI). Entre os requisitos mínimos, estão ter no mínimo 16 anos completos na data da convocação, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter completado dois anos de estágio na prefeitura municipal.

Contudo, estão disponíveis duas vagas para cursantes do Ensino Médio, uma vaga para cursantes de Pedagogia e uma vaga para cursantes de TI. Os benefícios mensais serão de R$500,00 para os cursantes do Nível Médio, e R$1.000,00 para os cursantes do Nível Superior.

Conforme as informações da prefeitura, as inscrições começam nesta segunda-feira e ficarão abertas até o dia 31 de janeiro, e devem ser realizadas no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santana do Itararé.

Durante o ato de inscrição, os interessados devem apresentar uma foto 3x4 colorida e atualizada, comprovante de residência, cópia do documento de identidade e CPF, declaração escolar informando que o candidato está matriculado e frequentando alguma instituição escolar. Em caso de menores de idade, há a necessidade de que os documentos pessoais de algum responsável também sejam apresentados.

O teste seletivo será classificatório, realizado a partir de uma prova objetiva de conhecimentos de múltipla escolha, que será aplicada no domingo (02) na Escola Municipal do Campo Euclides Barbosa de Oliveira.

Os estagiários selecionados atuarão junto à Escola Municipal, CMEI, Prefeitura Municipal, Posto de Saúde, Hospital ou em qualquer repartição pública a qual for designado. Para mais informações sobre o PSS, os interessados podem acessar o EDITAL COMPLETO AQUI.