Com recursos da Itaipu, Colorado recupera área de voçoroca

O município de Colorado, no Norte do Paraná, acaba de recuperar uma área de voçoroca (erosão de grandes proporções) graças a uma parceria com a Itaipu Binacional, por meio do programa Itaipu Mais que Energia. A medida beneficia cerca de 3 mil pessoas que moram nas proximidades, uma vez que o buraco já estava avançando sobre o perímetro urbano.

Além disso, conforme explica o gestor do contrato, Emerson Luiz Volkweis, da Divisão de Infraestrutura e Manutenção da Itaipu, a correção do terreno erodido reduz o assoreamento, que tem impactos sobre o Rio Paraná, uma vez que o córrego próximo está na bacia hidrográfica do Paranapanema, afluente do Paraná.

“Assim, é uma obra que contribui com a segurança hídrica e a produção de energia da Itaipu. Quanto menos sedimentos chegam ao reservatório, maior a vida útil da usina”, explicou.

Com a recuperação da área, também foi recuperada uma nascente, que estava em processo adiantado de assoreamento. Para sanear o passivo ambiental, foi instalado um sistema de drenagem de cerca de 900 metros de extensão, com tubos de concreto e torres de visita (pontos de acesso para manutenções no sistema).

A obra para conter a erosão está dentro de um convênio de R$ 24,9 milhões, firmado entre a Itaipu e a prefeitura de Colorado em abril de 2024. Além do combate à erosão, que custou R$ 2,4 milhões, estão previstos outros R$ 4,5 milhões em saneamento e R$ 17,3 milhões em recapeamento asfáltico em 11 pontos do município. Este último está próximo da conclusão, com 85% das atividades realizadas.

A saúde dos rios depende diretamente da ocupação e do uso de solo, e suas consequências para o escoamento da água das chuvas. Por isso, para garantir a qualidade e a quantidade de água do Rio Paraná e do reservatório, a Itaipu investe em cuidados com o solo na área de influência da usina. Com a correta drenagem e infiltração da água no solo, somada a outras medidas como a conservação da biodiversidade e adoção de práticas sustentáveis na agropecuária, ganha a Itaipu, com mais segurança hídrica e energética, e ganham as comunidades, com mais qualidade de vida.