Governo publica medida provisória que proíbe taxação do PIX no Brasil

POLÍTICA PARANAENSE Há 3 dias Zeca Dirceu comemora entrega de 16 carros elétricos para municípios do Noroeste do Paraná com apoio da Itaipu Binacional Veículos foram adquiridos pela Itaipu Binacional e são modelos BYD Dolphin mini, distribuídos entre os 12 municípios do consórcio e quatro destinados à própria estrutura do Comafen