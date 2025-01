Empregados da Itaipu desenvolvem ferramenta de IA para agilizar gestão de informações

A equipe da Superintendência de Informática da Itaipu Binacional desenvolveu uma nova ferramenta, em implantação na Diretoria de Coordenação, que promete agilizar a obtenção de informações, com impactos positivos na produtividade. A ferramenta foi batizada de “DC-GPT” e funciona como um chat dentro do programa Teams, da Microsoft.

Continua após a publicidade

Segundo Mateus Vidal da Silveira, da Assessoria de Planejamento e Coordenação, área demandante do projeto, a ideia é facilitar a obtenção de informações como orçamento, portfólio de projetos, pagamentos, contratos e convênios, entre outras. A próxima etapa é a inclusão dos dados de cerca de 60 indicadores de desempenho utilizados na Diretoria. A partir da sistematização e estruturação dos dados, novas informações podem ser incluídas no sistema.

A ferramenta já vem sendo utilizada por alguns usuários-chave da Diretoria e, a partir desta semana, deverá estar disponível para toda a Coordenação. “Se o diretor vai a um município e pede uma lista de convênios com aquela localidade, isso demandava um certo tempo para obter. Agora, o DC-GPT fornece instantaneamente dados como objeto, a superintendência, departamento e divisão responsáveis, datas de início e término, percentual executado e saldo de todos os convênios com aquele município”, afirma Mateus.

Isso é possível porque o DC-GPT é capaz de acessar informações disponíveis em diferentes projetos, conforme explica Luiz Carlos Viana Melo, da Divisão de Sistemas 1. O desenvolvimento levou cerca de um ano, utilizando o serviço de Open AI disponibilizado pela Microsoft Azure, que é o mesmo serviço usado pelo ChatGPT, com a garantia de privacidade de dados. “O chat entrega apenas as informações solicitadas, com os dados armazenados internamente. Ou seja, ficarão disponíveis somente para os colaboradores da Itaipu”.

Informação rápida e acessível

A gerente do Departamento de Obras e Manutenção, Janine Groenwold, foi uma das primeiras usuárias do DC-GPT e aprovou. “No departamento temos uma grande quantidade de contratos e convênios e a ferramenta ajuda a centralizar as várias informações dos instrumentos e as entrega de uma forma muito rápida, facilitando a comunicação e o acesso à informação”, garante.

Outras áreas da Itaipu, como a Superintendência de Manutenção, da Diretoria Técnica, também estão usando a mesma estrutura criada pela Informática. A flexibilidade dessa estrutura permite que novas soluções deste tipo sejam desenvolvidas de forma rápida, de acordo com as necessidades de cada área.

“A adoção da IA no dia a dia não é uma opção e sim uma necessidade, pois nos próximos cinco a dez anos o trabalho na Itaipu, assim como no mercado em geral, será profundamente transformado. Processos serão criados, alterados ou até mesmo descontinuados. Portanto, é de vital importância utilizarmos a tecnologia a nosso favor, adaptando e reforçando a nossa cultura de eficiência”, avalia Olímpio dos Santos Filho, assessor de Planejamento e Coordenação da Diretoria de Coordenação.

Segundo o superintendente de Informática, Everton Pasqual, desde o lançamento do programa de Transformação Digital na Itaipu, a SI vem apoiando diversas áreas em seus projetos de inovação, e entregou tecnologias e ferramentas para que os usuários possam desenvolver e implantar melhorias com automatizações de atividades diárias. “Esta entrega demostra a capacidade da equipe em desenvolver soluções de ponta com tecnologias atuais para alavancar os objetivos estratégicos das áreas e sermos um parceiro de valor no dia a dia dos usuários”, conclui.

Inovação

Em 2024, a Itaipu foi escolhida como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil pela equipe do MIT Technology Review Brasil. A Diretoria Administrativa e a Universidade Corporativa Itaipu vêm buscando ampliar cada vez mais o apoio às inovações e às ideias desenvolvidas internamente, incluindo a promoção do Prêmio Inowatt, que destacou as melhores ideias de empregados(as) em diferentes áreas de atuação da empresa.