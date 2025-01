Procuradoria Especial da Mulher da ALEP encerra 2024 com 162 procuradorias municipais

A Procuradoria Especial da Mulher (ProMu) da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) encerrou suas atividades em 2024 com um significativo avanço na instalação de procuradorias municipais. Ao todo, 22 novas procuradorias foram instaladas, totalizando 162 unidades em 399 municípios do estado. Criada em 2019, a ProMu tem como objetivo fortalecer a defesa, monitoramento e mediação das questões femininas dentro do Poder Legislativo.

Em seu último ano de atividades, a ProMu emitiu 75 ofícios para apoiar e fortalecer ações voltadas à proteção das mulheres, além de receber 343 denúncias que foram encaminhadas para os órgãos competentes. A Procuradoria também realizou 1.479 mentorias com vereadoras, com o intuito de esclarecer dúvidas e orientar sobre projetos e ações no âmbito municipal. Participou, ainda, de mais de 50 eventos em diversas cidades do Paraná, sempre pautando temas como combate à violência contra a mulher e ao feminicídio.

De acordo com a deputada Cloara Pinheiro (PSD), Procuradora Especial da Mulher da ALEP, o crescimento das procuradorias não foi mais expressivo em 2024 devido ao ano eleitoral. “Tivemos que fazer uma pausa para que as mulheres candidatas se organizassem. Contudo, conversamos com as novas vereadoras eleitas e as procuradoras municipais, e para 2025 vamos convocar todas as procuradoras para realizar um trabalho de base nas escolas, acreditando que a educação das crianças é essencial para a redução da violência contra a mulher”, afirmou.

Quando assumiu a Procuradoria em fevereiro de 2023, Cloara Pinheiro herdou 113 procuradorias municipais e, em dois anos, ampliou esse número em 49 unidades, consolidando o Paraná como o estado com o maior número de Procuradorias da Mulher oficialmente instaladas no Brasil.

A ProMu esteve à frente de diversas iniciativas promovidas pela ALEP, como audiências públicas e debates sobre igualdade de gênero. Além disso, se destacou pelo trabalho contínuo de acolhimento, orientação jurídica e apoio especializado às mulheres do Paraná.

Para mais informações sobre as procuradorias e os meios de contato, acesse este link.