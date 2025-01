Santana do Itararé irá investir mais de R$ 3 milhões para renovação da frota

A Prefeitura de Santana do Itararé anunciou um importante investimento de R$ 3,5 milhões para a renovação do pátio rodoviário municipal, resultado de uma parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O recurso faz parte do Programa “Estradas da Integração – Caminhos da Sustentabilidade” e visa melhorar a infraestrutura rodoviária do município, impactando diretamente a população e a economia local. O anúncio foi feito durante uma reunião realizada na manhã de ontem, no gabinete do prefeito, com a presença de secretários municipais, vereadores e do vice-prefeito Joás Michetti, que entregou oficialmente o documento confirmando o recurso.

Durante o encontro, Joás Michetti destacou a situação crítica dos equipamentos do pátio rodoviário, onde apenas um dos quatro caminhões estava em operação e as três retroescavadeiras estavam inativas por problemas graves. “Temos três retroescavadeiras, e as três estão paradas. Uma está com o motor estragado, outra sem rodas e a última apenas em cima do toco”, lamentou o vice-prefeito.

Com o investimento, o município receberá novos equipamentos essenciais para a manutenção e recuperação das estradas rurais, como um caminhão basculante com caçamba (23 toneladas), no valor de R$ 796.500,00; uma escavadeira hidráulica (18,5 toneladas), no valor de R$ 837.250,00; uma motoniveladora com articulação lateral (16,8 toneladas), no valor de R$ 1.162.500,00; e uma pá carregadeira 4×4 (13 toneladas), no valor de R$ 739.000,00. A contrapartida municipal será de R$ 100.000,00.

Continua após a publicidade

Esses novos equipamentos facilitarão o escoamento da produção agrícola e contribuirão para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Joás Michetti ressaltou que essa conquista é fruto de um trabalho conjunto com o prefeito Calé, o governador Ratinho Júnior e o deputado estadual Alexandre Curi, destacando o compromisso cumprido pelo governador e pelo deputado com o município. A renovação do pátio rodoviário e a aquisição dos novos equipamentos representam um avanço significativo para Santana do Itararé, que será um dos beneficiados entre os 399 municípios do Paraná.