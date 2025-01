Zeca Dirceu comemora entrega de 16 carros elétricos para municípios do Noroeste do Paraná com apoio da Itaipu Binacional

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada em Loanda, no noroeste do Paraná, a cerimônia de entrega de 16 carros elétricos para o Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste (Comafen). Os veículos foram adquiridos pela Itaipu Binacional e são modelos BYD Dolphin mini, distribuídos entre os 12 municípios do consórcio e quatro destinados à própria estrutura do Comafen.

O evento contou com a presença dos 12 prefeitos dos municípios envolvidos, além de autoridades locais e representantes da Itaipu Binacional, como o Diretor-Geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, que destacou o programa Itaipu Mais que Energia, que visa renovar as frotas municipais com veículos mais sustentáveis, alinhados às metas da Agenda 2030 da ONU.

“Esse projeto tem um impacto significativo, especialmente em municípios menores, com dificuldades de arrecadação. Um carro já faz a diferença na vida desses municípios, além de estar alinhado com as necessidades sociais e ambientais da região”, afirmou o diretor.

O valor total do projeto é de R$ 24 milhões, e, além da renovação da frota, abrange outras ações importantes como a preservação ambiental e o manejo das estradas rurais. Verri também destacou os investimentos realizados em políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida, informando que Itaipu destinou R$ 51 milhões aos 12 municípios, além de um aporte extra de R$ 30 milhões para Loanda, devido aos desafios enfrentados com a erosão.

Zeca Dirceu, deputado federal que apoiou a proposta junto à Itaipu Binacional e ao presidente Enio Verri, enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento da região. "Este é um passo fundamental para a sustentabilidade e o progresso das cidades do noroeste do Paraná. O apoio da Itaipu e do presidente Enio Verri foi essencial para viabilizar a renovação das frotas municipais com tecnologia de ponta, alinhando os interesses sociais e ambientais", destacou Zeca Dirceu.

Zé Maria, prefeito de Loanda e recém-eleito presidente do Comafen, também comentou a relevância do projeto. “Esses veículos serão fundamentais para a logística das secretarias municipais, especialmente nas áreas de Educação e Saúde, que poderão utilizar os carros em suas atividades diárias, ampliando o alcance e a eficiência dos serviços prestados à população", concluiu o prefeito.

Entre as cidades contempladas, estão Loanda, Diamante do Norte, Santa Isabel do Ivaí, Porto Rico, Santa Mônica, Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte, Nova Londrina, Marilena, Planaltina do Paraná, Itaúna do Sul e São Pedro do Paraná. Com a entrega, cada município receberá um carro elétrico, além da instalação de pontos de recarga para garantir a autonomia dos veículos a longo prazo.