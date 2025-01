CRAS de Santana do Itararé Retoma Atividades com Novos Projetos para 2025

Na manhã desta segunda-feira (13), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Santana do Itararé retomou suas atividades com um evento de boas-vindas que contou com a presença do prefeito Calé Vidal, da primeira-dama Marilaine Vidal e de lideranças locais. A equipe do CRAS foi recebida com um café da manhã especial, marcando o início de um novo ciclo de ações e atendimentos para a comunidade.

O evento também celebrou o retorno de Elazil Michetti à Secretaria de Ação Social. Durante sua fala, Michetti reafirmou o compromisso de atender com excelência à população e destacou a importância de implementar projetos que tragam benefícios concretos às famílias de Santana do Itararé. A secretária destacou que o objetivo é fortalecer os serviços prestados pelo CRAS, focando em ações que promovam a inclusão e o bem-estar social.

O prefeito Calé Vidal ressaltou a relevância de um planejamento bem estruturado e mencionou que a prioridade da gestão municipal continua sendo o cuidado com as pessoas. “Nossa prioridade é cuidar das pessoas e fortalecer os projetos que atendem diretamente às famílias de Santana do Itararé”, afirmou. Ele ainda destacou que o CRAS desempenha um papel crucial na comunidade, oferecendo apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social e promovendo ações que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa.

Com o retorno das atividades, o CRAS inicia 2025 com uma nova energia e com a missão de ampliar a oferta de serviços e programas que beneficiem os cidadãos de Santana do Itararé. Entre as principais ações do centro estão os programas de assistência social, atendimento psicológico, orientação jurídica e apoio a grupos em situação de vulnerabilidade.

A revitalização das atividades do CRAS reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento comunitário e o suporte às famílias em situação de maior necessidade.