Escola do Legislativo da Assembleia recebe prêmios e capacita mais de mil pessoas em 2024

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, premiada pela qualidade editorial e pela ampliação de suas ações, reafirma seu compromisso com a formação cidadã e o fortalecimento da democracia no Estado. A instituição, que oferece capacitações para servidores, estudantes e a população em geral, obteve uma abrangência ainda maior, ampliando sua atuação e consolidando seu papel como um importante instrumento de educação política e cidadã.

Entre as capacitações oferecidas, destacam-se temas como licitações, direito do consumidor, comunicação profissional e inclusão social, que buscam atender a diferentes demandas da sociedade e aprimorar o conhecimento em áreas essenciais para o desenvolvimento democrático e institucional. A Escola do Legislativo capacitou mais de mil pessoas durante o último período, refletindo seu compromisso com a educação e a cidadania.

Recentemente, a instituição conquistou o segundo lugar no prêmio da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), referente ao ano de 2024, reconhecimento que reforça sua relevância no cenário educacional e legislativo. Este prêmio é um reflexo da qualidade dos cursos oferecidos e da capacidade da Escola em promover uma educação que contribui para o fortalecimento das instituições democráticas e da participação popular.

Outro marco importante foi o lançamento da cartilha "Guia para Implementação de Parlamentos Jovens nas Câmaras de Vereadores", uma ferramenta que visa estimular a participação política dos jovens em todo o Estado. A cartilha é uma iniciativa para promover a inclusão de jovens nos processos políticos e reforçar a importância de sua atuação na construção da democracia local, incentivando uma maior integração entre as gerações no processo legislativo.

A Escola do Legislativo continua expandindo suas ações e consolidando sua posição como um pilar essencial na formação de cidadãos conscientes, atuantes e comprometidos com a democracia, desempenhando um papel vital no desenvolvimento das instituições públicas e na educação política em todo o Paraná.