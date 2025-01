Itaipu sedia reunião do GT Vigilância em Saúde do Trabalhador

Integrantes do Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde do Trabalhador (GTVisat) de Foz do Iguaçu se reuniram na última sexta-feira (10), no Escritório Central da Itaipu, para definir as estratégias de atuação na campanha Abril Verde 2025. Foi a primeira reunião do grupo em 2025.

Este ano, o tema central da ação será “Saúde mental: como gerenciar os fatores de riscos psicossociais no trabalho?”, destacando a importância de abordar questões relacionadas ao bem-estar emocional e psicológico dos(as) trabalhadores(as) em todos os tipos de atividades.

A campanha tem como objetivo sensibilizar e prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil. A cor verde, adotada como símbolo da campanha, é associada à saúde, à segurança e ao cuidado no trabalho.

Estão previstas diversas ações voltadas para a saúde integral, como atividades no Porto Seco de Foz do Iguaçu, palestras, workshops, iluminação em verde de pontos estratégicos e distribuição de panfletos em pontos estratégicos da cidade.

O Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde do Trabalhador (GTVisat) é composto por um time multidisciplinar que tem como objetivo promover a segurança e a saúde no ambiente de trabalho, com ações que impactam diretamente a comunidade de Foz do Iguaçu. Além da Itaipu Binacional, integram o grupo representantes da Agência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itamed, Itaipu Parquetec, Hospital Municipal, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil (Sitracocifoz), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Unioeste e diversas empresas privadas.

Campanha Abril Verde

Instituída no Calendário Oficial pela Lei Municipal 513/2022, a campanha Abril Verde marca as ações em alusão ao dia 28 de abril, considerado o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

Desde o ano passado, a Itaipu Binacional tem desempenhado um papel fundamental na promoção da campanha Abril Verde em Foz do Iguaçu, representada pela engenheira de segurança do trabalho Thiciane Guilhem Peres, da Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho, que atua na gestão das ações de conscientização e prevenção.