Vereadores aprovam projeto de reajuste salarial para professores e servidores em Santana do Itararé

Na última quinta-feira (09), durante uma Sessão Extraordinária na Câmara Municipal de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, os vereadores aprovaram por unanimidade importantes projetos para a rede municipal, com reajustes no salário de professores e servidores públicos do município. Os projetos foram apresentados pelo prefeito Elcio José Vidal, mais conhecido como Calé, e aprovado por unanimidade.

O primeiro projeto aprovado estabelece o reajuste salarial dos professores da rede municipal, alinhando seus vencimentos ao piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008. O reajuste segue os índices de aumento definidos pelo Ministério da Educação (MEC) e tem como objetivo garantir uma remuneração mais justa para os educadores.

Durante a votação, os vereadores ressaltaram a relevância dessa medida, destacando a importância da valorização dos profissionais da educação, que desempenham um papel fundamental na formação das futuras gerações. Alguns parlamentares ainda lembraram as dificuldades enfrentadas em gestões anteriores para aprovar o mesmo tipo de reajuste, que não foi autorizado em administrações passadas.

Além do projeto voltado para os professores, foi aprovado também o reajuste salarial para os servidores públicos municipais. Essa medida visa reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores que atuam em diversas áreas essenciais para o funcionamento do município. Os vereadores destacaram a importância de proporcionar melhores condições de trabalho para esses profissionais, que desempenham funções importantes na administração pública local.

Durante a Sessão, o prefeito Calé Vidal também apresentou outra iniciativa, o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que busca promover a regularização dos créditos tributários de pessoas físicas e jurídicas relativos a tributos municipais. O projeto também foi acolhido pelos vereadores, que, em unanimidade, o aprovaram também.

Apesar de terem sidos aprovados em primeira votação, as propostas agora aguardam a segunda votação, que será realizada nesta segunda-feira (13). e aprovados novamente, os projetos serão sancionados e entrarão em vigor, beneficiando diretamente a população e os servidores do município.