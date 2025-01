Prédio da Assembleia Legislativa foi utilizado para apoiar campanhas importantes em 2024

A prática de iluminar monumentos e prédios públicos com cores específicas, uma ação que teve início com o Outubro Rosa, visa conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce de doenças. O Outubro Rosa, criado para alertar sobre o câncer de mama, é seguido pelo Novembro Azul, que tem como objetivo informar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esses movimentos deram origem a uma série de campanhas associadas a cores específicas durante o ano, com o intuito de promover ações de prevenção, informação e combate a doenças com alta taxa de ocorrência.

Além das campanhas de saúde, a iluminação de prédios públicos também passou a ser utilizada para temas relacionados à garantia de direitos, diversidade e datas comemorativas. A Assembleia Legislativa do Paraná adota essa prática, realizando ações como audiências públicas, sessões solenes, palestras, cursos e distribuição de material informativo nos canais de mídia do parlamento. A iluminação do prédio com a cor correspondente ao tema do mês faz parte do chamado "calendário anual de cores", uma iniciativa para dar visibilidade a diferentes causas e mobilizações.

A solicitação para a iluminação da Assembleia Legislativa com cores específicas parte geralmente do deputado autor de uma lei, da mesa Executiva ou de órgãos externos, como a Defensoria Pública, secretarias ou entidades representativas. A Diretoria Administrativa do parlamento é responsável por receber a solicitação e programar os dias em que a iluminação será acesa, seguindo as determinações estabelecidas.

Durante o ano, a Assembleia Legislativa do Paraná adota diferentes cores para iluminar seu prédio de acordo com o contexto de cada mês. Por exemplo, em outubro, a cor rosa é utilizada para apoiar a campanha de conscientização sobre o câncer de mama. No Dia do Orgulho LGBTQIA+, o prédio é iluminado com as cores do arco-íris, simbolizando inclusão e diversidade. Além disso, em diversas ocasiões, a iluminação colorida é utilizada para celebrar feriados nacionais e datas comemorativas locais, buscando engajar a população nas discussões sobre essas temáticas.