De janeiro a janeiro, Itaipu cuida da saúde mental dos(as) empregados(as)

Consciente da importância de se manter um ambiente corporativo saudável, a Itaipu tem implementado diversos programas, projetos e iniciativas para cuidar da saúde mental de seus trabalhadores e trabalhadoras durante todo ano, atendendo ao que propõe a campanha Janeiro Branco. Na edição de 2025, o movimento nacional de saúde mental tem como tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre? De janeiro a janeiro”.

O Janeiro Branco pretende engajar indivíduos, famílias, empresas e instituições públicas e privadas em ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. Há mais de uma década, ele convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional.

De acordo com a psicóloga Denise Angelita Peres, da Divisão de Seleção e Acompanhamento de Recursos Humanos, "a Itaipu tem procurado as melhores práticas do mercado para garantir um ambiente corporativo saudável para todos e todas”. Ela ressalta que “o ano de 2004 foi um marco de uma nova fase do trabalho dedicado à saúde mental e emocional na empresa”.

Na Itaipu, existem diversas ações nesse sentido. Entre eles, se destaca o Programa Saudavelmente. Lançado em abril de 2024 na margem esquerda da Itaipu, o Saudavelmente é um programa estruturado de saúde mental e emocional.

Dentre as ações do Programa em 2024, estão a implantação do Canal de Apoio Psicossocial 0800, para empregados(as) e dependentes legais, com funcionamento 24 horas/7 dias por semana; aplicação do Mapeamento de Saúde Mental para basear as ações estratégicas do Programa; realização da visita técnica da consultoria Mental Clean, com treinamentos para gestores e gestoras, equipe de saúde e recursos humanos; e workshop para empregados(as).

Também fizeram parte desse rol de boas práticas, a participação nas Semanas do Bem Estar, organizadas pelo Programa Reviver; na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), com o workshop de mindfulness; a adesão à Campanha Setembro Amarelo; a realização do podcast sobre mindfulness; a divulgação sobre a assessoria nutricional do programa e o apoio ao “Alimentação Saudável”; a palestra sobre Educação Financeira e o envio periódico de e-mails com as Sementes de Bem-Estar, para estimular reflexões e práticas que favoreçam o equilíbrio e a saúde emocional.

Instituto Janeiro Branco

O Instituto é fruto do sucesso da campanha Janeiro Branco, o maior movimento do mundo dedicado à saúde mental. A associação civil, sem fins lucrativos, tem como missão coordenar, promover e expandir os valores e objetivos do movimento Janeiro Branco, que busca fomentar uma cultura global voltada para o cuidado e a promoção da saúde mental. O foco principal é criar e fortalecer relações humanas baseadas em uma cultura de saúde emocional, promovendo o bem-estar e incentivando a busca por uma vida mais equilibrada. O Janeiro Branco é instituído como lei 14.556/23. No link https://janeirobranco.org.br/, você encontra vários materiais com dicas.