Prefeito de Japira é eleito presidente do CIAS

A manhã desta quinta-feira (09) foi marcada pela eleição do novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário que abrange as cidades de Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Siqueira Campos e Ibaiti. A eleição, realizada durante uma reunião com os prefeitos das cidades que fazem parte do Consórcio, declarou o início do comando de Hariel Vieira Fogaça, prefeito em Japira.

O Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário (CIAS), tem como finalidade propiciar a disposição adequada dos resíduos sólidos gerados e coletados nos municípios consorciados. Em outras palavras, o Consórcio reúne todos os lixos das cidades consorciadas e os despeja em um único lugar.

Na cidade de Japira, fica localizado o aterro intermunicipal que atende as cidades de Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Siqueira Campos, Ibaiti e a cidade sede do aterro, e, nesta quinta-feira, foi realizada a eleição e posse do novo presidente e vice-presidente que passará a liderar o Consórcio a partir de agora.

Como presidente do Consórcio, foi eleito Hariel Vieira Fogaça, que também foi empossado neste ano como prefeito do município de Japira. Em entrevista com a reportagem da Folha, Hariel destacou que as primeiras ações serão a busca por legalizações maiores do Consórcio.

“Agora, nosso foco principal é conseguir uma licença para utilizar o aterro. Nós já utilizamos há algum tempo, e outros municípios também, mas conseguir esta licença para utilizá-lo é algo difícil, mas vamos correr atrás disso e conseguir”, afirmou Hariel.

Junto à Hariel, foi eleito o vice-presidente do Consórcio, Luiz Eduardo, que também foi eleito neste ano como prefeito, na cidade de Pinhalão. A nova presidência do Consórcio afirmou que estarão em buscas frequentes para novas melhorias.