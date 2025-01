Governo Federal lança o “Desenrola Rural” para negociar dívidas de produtores

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou que o governo federal lançará em janeiro o programa Desenrola Rural, destinado à negociação de dívidas de produtores rurais. A informação foi divulgada pelo deputado estadual Adão Preto Filho (PT-RS) em um vídeo em que o ministro detalha as ações do novo programa.

De acordo com Teixeira, o programa já foi aprovado pelo Congresso Nacional e está pactuado dentro do governo. "Já está tudo aprovado no Congresso Nacional, está pactuado dentro do governo. Só precisa resolver um ou outro detalhe dentro do Ministério da Fazenda", afirmou o ministro durante sua visita a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira (9).

O Desenrola Rural foi prometido anteriormente pelo governo federal e será lançado antes do final de janeiro de 2025, atendendo a uma demanda crescente dos produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras. Teixeira explicou que o programa será composto por três componentes principais: a repactuação das dívidas dos agricultores com descontos significativos; a retirada do "score" negativo, que dificulta a obtenção de novos financiamentos; e a possibilidade de consultar dívidas privadas para fins de crédito agrícola.

Continua após a publicidade

A iniciativa visa facilitar a renegociação das dívidas dos produtores, especialmente aqueles com dificuldade de acesso a crédito devido a pendências financeiras. O programa surge como uma estratégia para apoiar a recuperação da saúde financeira dos produtores rurais e garantir a continuidade de suas atividades no campo.

Embora o programa tenha gerado expectativas entre os agricultores, o ministro ressaltou que ainda há detalhes a serem finalizados pelo Ministério da Fazenda antes do lançamento oficial. O Desenrola Rural é esperado como uma solução para o endividamento de muitos produtores, ajudando a aliviar a pressão financeira e impulsionar o setor agrícola no Brasil.