Visitas guiadas na Assembleia apresentam a história e Cultura do Paraná aos visitantes

A Assembleia Legislativa do Paraná tem se consolidado como um importante espaço de aprendizado sobre o funcionamento do Poder Legislativo e a história do estado. As visitas guiadas, que ocorrem de segunda a sexta-feira, são uma oportunidade para estudantes e turistas conhecerem de perto a estrutura do Legislativo e se aprofundarem em temas históricos e culturais por meio de obras de arte de renomados artistas como Teodoro de Bonna e Poty Lazzarotto.

Em 2024, a Assembleia recebeu 165 grupos de visitantes, somando 4.834 pessoas, sendo a maioria estudantes do ensino médio e universitários, de 50 diferentes municípios paranaenses. O público também incluiu visitantes de outras cidades, como Canoinhas (SC) e Paris, França. As visitas oferecem uma verdadeira aula de história, abordando desde a criação do estado até o papel dos deputados e a criação das leis.

A recepção dos grupos é realizada pela equipe de Cerimonial na portaria, e os visitantes seguem para o Plenarinho Deputado Luiz Gabriel Sampaio, onde é explicado o funcionamento das audiências públicas e apresentado o painel de Poty Lazarotto, que representa os três poderes. No Salão Nobre, as obras de arte expostas e a história do Legislativo Paranaense são discutidas.

Continua após a publicidade

Quando há sessão plenária, os visitantes podem acompanhar o trabalho dos deputados em tempo real. Caso contrário, são conduzidos pelo Plenário, onde podem conhecer as placas solenes que marcam momentos históricos do estado, como a Lei Imperial de 1853, que criou a Assembleia Legislativa do Paraná, e outras que celebram marcos importantes, como o crescimento da indústria no estado.

Outro ponto de destaque é o Brasão de armas do Paraná, localizado no centro do Plenário. Criado em 1910, ele simboliza elementos da identidade paranaense, como o Semeador, as montanhas do estado e o Sol Nascente, refletindo a força e as riquezas naturais da região.

As visitas guiadas são agendadas com antecedência através do Cerimonial da Assembleia, que solicita informações sobre a instituição e o perfil dos visitantes. As visitas acontecem das 9h às 17h, com destaque para os dias de sessão plenária, entre segunda e quarta-feira. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3350-4007 ou acessar o site oficial da Assembleia Legislativa.