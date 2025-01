Caminhão tomba na PR-272 em Santana do Itararé

Um caminhão tombou no início da tarde desta quarta-feira (08) na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30 e envolveu um caminhão VW 24.250 com placas de Taquarituba, interior de São Paulo. Conforme os relatos colhidos no local, o caminhoneiro de 45 anos seguia sentido Santana do Itararé quando acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, o motorista não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool. Uma pá carregadeira e um trator foram utilizados para destombar o caminhão.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis a situação.