Procurado por matar esposa é preso em Siqueira Campos

Um homem procurado por matar a esposa foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (08) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais receberam uma denúncia informando que um homem foragido da Justiça e que era procurado pelo crime de homicídio qualificado, sendo a vítima sua esposa, estava escondido em uma clínica de reabilitação na zona rural do município.

Diante da denúncia, os policiais foram até o endereço informado onde o suspeito foi encontrado. Ao consultar sua documentação, foi constatado que o indivíduo estava com o mandado de prisão em aberto.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.