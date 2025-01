Nova gestão de Santana do Itararé encontra veículos da prefeitura em situação de abandono

O ano mal começou e a nova gestão da prefeitura municipal de Santana do Itararé já se deparou com os problemas deixados pelo antigo prefeito. Nesta quarta-feira (08), um vídeo publicado nas redes sociais mostra a situação de abandono a qual se encontra o pátio de rodoviário do município.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, vários veículos entre maquinários e caminhões estão em situação de abandono no local sem receber manutenção. Ainda segundo a própria prefeitura, poucos equipamentos estão em condições de uso para atender a população.

O prefeito Calé Vidal lamentou a situação. “Infelizmente o nosso pátio de veículos que atuam principalmente em serviços e obras está em total estado de abandono. São maquinários e caminhões que deveriam estar nas ruas atendendo a população, mas estão sem manutenção, com problemas mecânicos, faltando peças, com pneus furados entre outras situações”, lamentou.

Apesar da situação complicada para o início de sua gestão, o prefeito tranquilizou a população informando que suas equipes já estão atuando para resolver o problema. “É uma situação que atrapalha e atrasa a realização dos serviços que a população tanto precisa, mas já sabíamos que não seria fácil. Seguimos trabalhando para resolver este e outros problemas para tão logo possamos oferecer um serviço com a agilidade e qualidade que os moradores de Santana do Itararé merecem”, pontuou.