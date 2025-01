Edital com recursos da Itaipu prevê R$ 81 milhões em usinas solares

Fornecedores de equipamentos para geração fotovoltaica têm até o próximo dia 14 de janeiro para apresentar a documentação e concorrer em uma chamada de contratação aberta pela Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa), que firmou convênio com a Itaipu Binacional.

Por meio dessa parceria, a Itaipu está investindo R$ 81,6 milhões para a implantação de 18 megawatts (MW) de sistemas de geração fotovoltaica em hospitais e instituições filantrópicas. O investimento beneficiará cerca de 80 unidades hospitalares do grupo tarifário A e B, com uma estimativa de economia de cerca de R$ 11,7 milhões por ano, o equivalente a 35% da energia consumida por essas instituições.

O convênio entre a Itaipu e a Femipa foi firmado em novembro de 2024, com prazo de vigência de 26 meses. O edital foi lançado pela federação no dia 20 de dezembro passado, dividido em dois lotes, sendo o primeiro contemplando usinas fotovoltaicas em 29 instituições hospitalares e o segundo para quatro usinas fotovoltaicas em solo. A previsão é assinar os contratos com os fornecedores em 6 de fevereiro e iniciar as obras em junho deste ano.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, o investimento é uma importante contribuição da empresa para a saúde no Estado, uma vez que as despesas com energia elétrica estão entre os principais custos do setor hospitalar. “A missão da Itaipu, de promover o desenvolvimento sustentável, se reflete nesse investimento, que demonstra como a promoção do uso da energia renovável gera outros benefícios como, neste caso, economia e maior capacidade de atendimento das instituições de saúde”, afirmou.

A parceria entre a Itaipu e a Femipa contribui com o avanço do Objetivo de Desenvolvimento (ODS) 7, Energia Limpa e Acessível, da Agenda 2030, e também com os ODS 4 (Saúde e Bem-estar) e 13 (Ação Climática).

O caderno contendo as informações para participar do processo está em: https://www.femipa.org.br/noticias/chamamento-de-empresas-para-construir-e-implantar-sistemas-de-geracao-solar-fotovoltaica/