Jovem é morto a tiros no Norte Pioneiro

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no fim da madrugada do último domingo (05). A ocorrência foi registrada no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 05h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Benedito Salles, no Centro, onde uma pessoa havia sido baleada. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou que a vítima já estava em óbito. Conforme relatos de testemunhas, um homem entrou no bar portando uma arma de fogo e realizou vários disparos contra a vítima que estava sentada. Conforme análise preliminar, a vítima foi atingida por cinco disparos nas costas e três disparos na região do rosto. Após cometer o crime, o suspeito fugiu a pé.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

O crime deve ser investigado.