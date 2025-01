Três novos parlamentares assumem mandato na Assembleia Legislativa

Wilmar Reichembach (PSD), Jairo Tamura (PL) e Dr. Leônidas (CDN) foram empossados no dia 1º de janeiro de 2025 como deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná. Os atos de posse foram publicados no Diário Oficial da Casa nº 3.074, em 3 de janeiro de 2025. Os três ocupam as vagas deixadas pelos deputados Tiago Amaral (PSD), Marcel Micheletto (PL) e Douglas Fabrício (CDN), que renunciaram aos seus mandatos após serem eleitos prefeitos de Londrina, Assis Chateubriand e Campo Mourão, respectivamente.

Com a eleição de Tiago Amaral para a prefeitura de Londrina, Wilmar Reichembach, que era o segundo suplente, assumiu o cargo. O primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana (PSD), já ocupa outra cadeira na Assembleia. As outras duas vagas foram ocupadas pelos primeiros suplentes: Jairo Tamura, que assume a vaga deixada por Marcel Micheletto, e Dr. Leônidas, que ocupa a vaga de Douglas Fabrício.

Wilmar Reichembach é natural de Francisco Beltrão e tem uma trajetória política que inclui mandatos como vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade. Ele assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual em 2015. Jairo Tamura, ex-vereador de Londrina, é formado em Agronomia e Direito e foi presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina. Já Dr. Leônidas, médico formado pela PUC-PR, foi vereador de Paranavaí e também atuou como presidente da Sociedade Médica de Paranavaí.

A nova composição da Assembleia Legislativa reflete os resultados das eleições de 2022, que definiram a formação atual do parlamento estadual.