Hospital da Providência inaugura equipamento de radioterapia adquirido com recursos da Itaipu

O Hospital da Providência, de Apucarana (PR), inaugurou no final de 2024 um equipamento de última geração para o Setor de Radioterapia, adquirido com investimento de R$ 3,1 milhões da Itaipu Binacional. A nova tecnologia, chamada de On-Board Imaging (OBI), vai elevar o padrão de cuidado oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo tratamentos comparáveis aos dos maiores centros de referência do País.

Além do OBI, a Binacional empregou no ano passado mais R$ 1,4 milhão para a aquisição de geradores de energia – totalizando R$ 4,5 milhões em investimentos na unidade de saúde. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, disse que a parceria reforça o papel do Hospital da Providência como referência em saúde pública na Região Norte do Estado, levando inovação e excelência ao atendimento oncológico.

Verri acrescentou que o apoio ao Hospital da Providência – e a outras instituições de saúde do Estado – está alinhado às diretrizes do Governo Federal e reflete o compromisso da empresa com a responsabilidade social. “Melhorar a saúde pública e o atendimento aos pacientes, nos momentos de maior dificuldade, é garantir maior qualidade de vida às pessoas”, afirmou.

A diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, ressaltou a importância do investimento da Itaipu para a instituição e seus pacientes. “O Setor de Radioterapia foi fruto de muitos esforços e contribuições. Agradeço à equipe altamente qualificada que Deus nos concedeu para operar este equipamento, às irmãs e a todos os colaboradores do hospital. Este é um marco que demonstra nosso compromisso em oferecer o melhor para os pacientes do SUS”, declarou.

Para o diretor executivo do hospital, Guilherme Borges, a inauguração simboliza o resultado de um trabalho coletivo. "Desde a construção do Setor de Radioterapia, já planejávamos a aquisição deste equipamento. Hoje, celebramos essa conquista e continuaremos empenhados em trazer mais avanços para o hospital. Este é um dia de grande significado para todos nós", afirmou.

Wesley Viana, coordenador do Setor de Radioterapia, destacou o impacto direto que o OBI terá nos tratamentos oncológicos. "Essa tecnologia representa um salto significativo, permitindo reduzir o número de sessões de Radioterapia de 20 para apenas cinco, em alguns casos. Além disso, a precisão das sessões será ampliada, protegendo áreas saudáveis do corpo e posicionando a radioterapia do Hospital da Providência entre as melhores do Brasil", explicou.

Gerador mais moderno

A parceria com a Itaipu Binacional com o Hospital da Providência, para a modernização do Setor de Radioterapia, também permitiu à instituição a aquisição de um servidor mais moderno para o gerenciamento de dados. Essa nova infraestrutura tecnológica fortalecerá os sistemas de informação da unidade de saúde, garantindo maior segurança, eficiência e agilidade nos processos internos.

De acordo com o hospital, o servidor será essencial para o armazenamento e a gestão de dados hospitalares, abrangendo prontuários eletrônicos, históricos médicos, resultados de exames e relatórios administrativos, além de possibilitar a integração entre setores, o acesso rápido e seguro às informações pelos profissionais de saúde e a redução de erros operacionais. Essa tecnologia permitirá ainda o monitoramento em tempo real de indicadores hospitalares, facilitando a tomada de decisões estratégicas e melhorando a experiência dos pacientes.

“A modernização tecnológica é essencial para acompanharmos as demandas crescentes e otimizarmos a gestão hospitalar. Esse servidor será uma ferramenta crucial para aprimorar nossos processos e assegurar um atendimento de excelência”, destacou a gerente administrativa do Hospital da Providência, Rafaela Costa.