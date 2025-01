Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa encerra 2024 com 162 Procuradorias Municipais em todo o Estado

A Procuradoria Especial da Mulher (ProMu) da Assembleia Legislativa do Paraná encerrou as atividades no ano de 2024, com a instalação de mais 22 procuradorias municipais instaladas, totalizando o total de 162 procuradorias para 399 municípios. A ProMu é um órgão de defesa, monitoramento e mediação da Assembleia Legislativa do Paraná criado em 2019, para incorporar o Poder Legislativo no atendimento das causas femininas no estado.

Além da instalação e funcionamento pleno de mais 22 unidades municipais a ProMu da Assembleia Legislativa emitiu 75 ofícios para fortalecer as ações em defesa das mulheres; recebeu 343 denúncias que foram encaminhadas; realizou 1.479 mentorias com vereadoras, tirando dúvidas e orientando sobre projetos e ações e participou de mais de 50 eventos por todo o Paraná, sempre promovendo pautas de combate à violência contra a mulher e contra o feminicídio.

Para a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia, deputada Cloara Pinheiro (PSD), o crescimento não foi tão exponencial porque o ano foi de eleições. “Este foi um ano político, um ano eleitoral e tivemos que dar uma paradinha para que as mulheres que estavam concorrendo se organizassem. Mas nós conversamos com as novas vereadoras eleitas e com as procuradoras que vão exercer os cargos a partir de próximo ano e, para 2025, nós vamos convocar todas as nossas procuradoras municipais para fazermos juntas um trabalho de base nas escolas, porque eu acredito que a violência contra a mulher só vai amenizar se for feito este trabalho de base. É a educação das nossas crianças a nossa melhor arma”.

A deputada Cloara Pinheiro (PSD), assumiu como Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 08 de fevereiro de 2023 com 113 Procuradorias Municipais e, em 2 anos de intenso trabalho já atingiu a marca de 162 procuradorias, consolidando o Paraná como o estado da federação com mais Procuradorias da Mulher oficialmente instaladas.

A Procuradoria esteve à frente de diversos eventos realizados pela Assembleia Legislativa, como reuniões, audiências públicas e debates sobre a igualdade de gênero, participou de reuniões e eventos em todo país e o número de mentorias realizados junto às vereadoras, destaca o fortalecimento da rede de apoio e a confiança que as parlamentares municipais depositam na atuação da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa.

“Quando assumi como Procuradora da Mulher, a minha principal preocupação, claro foi garantir direitos e políticas públicas para as mulheres, mas sempre priorizando o acolhimento às nossas atendidas, desde aquelas pessoas que chegam até nós para fazer denúncias ou até mesmo para uma orientação jurídica ou de qualquer outro tipo. O nosso trabalho é contínuo sempre no sentido de levar informação, acolhimento e atendimento especializado, humanizado e continuado a todas as mulheres do Paraná”, sentenciou a deputada Cloara Pinheiro (PSD).