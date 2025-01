Perspectivas do turismo de negócios são analisadas na edição de hoje do programa Assembleia Entrevista

Impulsionar o setor de eventos e do turismo de negócios. Esse é o principal objetivo da Curitiba Convention & Visitors Bureau (CCVB), entidade presidida pela empreendedora Gislaine Queiroz, entrevistada do programa “Assembleia Entrevista”, que já está no ar na TV Assembleia. Durante um bate-papo descontraído, ela faz uma análise do segmento e fala sobre as expectativas para o ano de 2025, destacando o desejo de estabelecer Curitiba como um destino estratégico e atraente.

Bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Gislaine Queiroz acaba de ser reeleita presidente da CCVB, entidade de fomento turístico, que é independente e sem fins lucrativos, centrada na promoção da Capital do Estado e Região. Para fomentar o setor, a Curitiba Convention atua buscando trazer novos negócios para os associados, fortalecer a representatividade e ampliar a visibilidade do mercado, explorando nichos como o turismo corporativo, industrial e de inovação. “Estamos vendo um crescimento extremamente considerável”, comenta.

“Curitiba sempre foi uma cidade que teve um chamariz para eventos e turismo de negócios”, garante a presidente do CCVB, ao defender o potencial da Capital paranaense. Na opinião dela, uma das principais dificuldades ainda é a ausência de espaços, de uma estrutura com capacidade para atender os grandes eventos. Cita como exemplo, as importantes feiras técnicas que acontecem nos principais centros urbanos do país, e ainda não vêm para a cidade. Enfatiza o potencial do turismo para o desenvolvimento econômico e social – com benefícios para toda a sociedade, para uma região.

Na entrevista, aponta também os inúmeros atrativos de Curitiba, como as soluções urbanas, qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, culinária diversificada e agenda cultural atraente, e aborda os resultados alcançados pelo segmento. Quando uma empresa se associa ao Curitiba Convention & Visitors Bureau, fundada em 2000, passa a fazer parte de uma comunidade de negócios, e tem acesso a uma série de benefícios. Confira alguns deles: networking (é possível participar de rodadas de negócios e conversas com organizadores de evento de todo o Brasil); visibilidade premium (ao fazer parte de um portfólio de associados indicado ao mercado com a chancela de qualidade); parcerias estratégicas (conhece parceiros para potencializar suas ações); além de eventos de capacitação e inovação, ao ter acesso a workshops e treinamentos.