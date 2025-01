Polícia Civil do Norte Pioneiro registrou mais de 800 prisões em 2024

A Polícia Civil do Norte Pioneiro encerrou o ano de 2024 com números significativos de prisões realizadas pelas delegacias regionais e locais da região. Ao todo, foram registradas 804 prisões, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a ordem pública e o combate ao crime.

O destaque para as ações, fica para a 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho que liderou o ranking de eficiência, contabilizando 157 prisões, o maior número entre as unidades da região. Em seguida, a 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina efetuou 145, enquanto a Delegacia de Ribeirão do Pinhal realizou 105.

Em sequência, a Delegacia de Polícia de Cambará realizou 96 e a 35ª Delegacia Regional de Polícia de Joaquim Távora, 58. Na Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, foram realizadas 57 prisões, em Carlópolis foram efetuadas 55 e na 37ª Regional de Polícia de Ibaiti, 47.

Na 36ª Delegacia Regional de Polícia de Wenceslau Braz foram realizadas 47 prisões, na Delegacia de Polícia de Tomazina, 23 e, completando o ranking de eficiência, a Delegacia de Polícia de Ribeirão Claro realizou 14 prisões ao longo do ano.

Com os resultados positivos alcançados em 2024, a Polícia Civil da região já planeja estratégias para aprimorar ainda mais suas ações no próximo ano, buscando fortalecer o vínculo com a comunidade e garantir respostas rápidas e eficazes aos desafios da segurança pública.

Esses dados mostram que o Norte Pioneiro está cada vez mais empenhado em promover a paz e a segurança de seus cidadãos, com destaque para o trabalho diligente das equipes da Polícia Civil em todas as delegacias da região.