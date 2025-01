Paraná recebe mais R$ 10,3 milhões para redução das filas do SUS

O Ministério da Saúde autorizou nesta terça-feira, 31 de dezembro, o repasse de R$ 10,33 milhões ao Paraná no âmbito do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames e Consultas Especializadas referente ao período de fevereiro a outubro de 2024. "No ano passado, o Paraná fez 442.259 procedimentos dentro do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e está qualificando a fila de espera para os exames e consultas especializadas", disse o deputado Zeca Dirceu (PT).

Dos recursos que serão repassados em parcela única ao Paraná, R$ 3,9 milhões para 25 cidades e R$ 6,3 milhões à Secretaria Estadual de Saúde. "Os valores fazem parte do quantitativo pactuado com a rede estadual para cirurgias oftalmológicas, urológicas, ginecológicas. Os recursos repassados à Secretaria de Saúde serão para cirurgias nos hospitais de municípios em que a gestão é do Estado", disse o deputado.

Além das cirurgias, até maio, as secretarias municipais e as regionais de saúde também vão reavaliar protocolos e guias de encaminhamento, e definir estratégias para diminuir a taxa de absenteísmo – pacientes que faltam – para os exames e consultas especializadas.

Cidades

Os valores de cada cidade paranaenses estão na portaria do ministro interino Swedenberger Barbosa: Altônia (R$ 20.191,35), Araucária (R$ 4.826,38), Campo Mourão (R$ 126.053,82), Chopinzinho (R$ 34.725,30), Cianorte (R$ 68.897,36), Colorado (R$ 24.575,09), Coronel Vivida (R$ 20.169,35), Cruzeiro do Oeste (R$ 22.564,98), Curitiba (R$ 2.551.213,00), Dois Vizinhos (R$ 44.274,40), Foz do Iguaçu (R$ 147.357,64).

E ainda: Francisco Beltrão (R$ 188.809,60), Goioerê (R$ 2.520,04), Guaíra (R$ 24.304,35), Iporã (R$ 1.439,30), Londrina (R$ 109.541,20), Mangueirinha (R$ 13.461,76), Maringá (R$ 17.504,32), Pato Branco (R$ 142.180,65), Santa Izabel do Oeste (R$ 5.824,33), São Jorge Patrocínio (R$ 5.979,38), São José dos Pinhais (R$ 159.168,33), Terra Boa (R$ 72.042,08), Umuarama (R$ 87.196,84) e Umuarama (R$ 167.621,81).

A Secretaria Estadual de Saúde receberá R$ 6.340.739,45. No total, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 344 milhões pelo Fundo Nacional de Saúde para cidades e secretarias estaduais de 23 estados e o Distrito Federal.