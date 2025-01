Calé, Joás Ferraz e vereadores eleitos tomam posse em Santana do Itararé

A última quarta-feira (01), além de ter sido a marca do início de um novo ano, foi marcada no município de Santana do Itararé como o início de uma nova etapa política para a cidade que elegeu um candidato que esteve na presidência do Executivo Municipal 20 anos atrás.

Eleito pela primeira vez como prefeito do município em 2005, Elcio José Vidal, mais conhecido como Calé Vidal, volta a comandar a gestão municipal de Santana do Itararé ao lado de Joás Ferraz Michetti, seu vice-prefeito. Durante a cerimônia de posse, que foi realizada na Câmara Municipal dos Vereadores, os vereadores eleitos também foram empossados.

Elcio José Vidal, prefeito eleito em Santana do Itararé em discurso durante cerimônia de posse. Foto: Divulgação

Em entrevista com a reportagem da Folha, o prefeito eleito, Calé Vidal, expressou seus agradecimentos à população. “Tenho muito a agradecer a população, por ter confiado em nossas propostas e nos escolher. Faremos o possível para atender às necessidades da nossa população durante esses quatro anos, sempre pensando em melhorar a qualidade de vida em Santana do Itararé”, disse o prefeito durante a entrevista.

Elcio José Vidal, já foi vereador e prefeito no município durante gestões anteriores e, segundo ele, as experiências antigas o prepararam para este momento. “Entre 2001 e 2004, fui vereador e, entre 2005 e 2008, fui prefeito aqui na cidade. Hoje eu vejo que estas experiências fizeram com que eu voltasse à Gestão Municipal com mais força e experiência e espero fazer o melhor para o nosso município”, enfatizou o prefeito.

Além disso, o prefeito comentou sobre suas propostas para o município e como almeja melhorar a qualidade de vida local, assim como ofertar novas oportunidades para a população. “Espero que, durante o mandato, nossa gestão possa fazer o melhor para a saúde e a educação da cidade, além de proporcionar melhorias na geração de emprego e qualidade de vida para os moradores”, enalteceu.

Junto a Calé, a solenidade também realizou a posse do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti e dos vereadores que passarão a compor a Câmara Municipal dos Vereadores de Santana do Itararé. Entre os vereadores empossados na última quarta-feira estão Anderson Eduardo Izac, Bruno Ernane Pereira, Odair Ferreira Queiroz, Adriana de Lima Fernandes Torres, Eder de Jesus Silveira, Ismair Marques de Souza, Matheus Marcondes da Silva, Reinaldo de Oliveira Amador Oliveira e Marco Antônio da Silva.