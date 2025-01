Itaipu recebeu quase meio milhão de turistas em 2024

ITAIPU Há 8 horas Em NOTÍCIAS DA ITAIPU Usina de Itaipu fecha 2024 com produção de 67 milhões de MWh e presença no Guinness Book Produção contribuiu para a marca de 3 bilhões de MWh de energia acumulada desde o início da geração, que fez a usina entrar para o famoso livro dos recordes

NATUREZA Há 1 dia Em NOTÍCIAS DA ITAIPU Filhote de anta que nasceu no Natal ganha festa temática no Refúgio de Itaipu Natalino recebeu uma refeição temática preparada pela equipe da Raiz Ambiental, empresa terceirizada que presta serviços de manejo e bem-estar animal no RBV