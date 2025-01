Assembleia Itinerante percorre cidades e dá voz aos paranaenses

O projeto Assembleia Itinerante, promovido pela Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná, seguiu em 2024 percorrendo diversas regiões do estado. Desde o seu início, em 2023, a iniciativa já recebeu mais de quatro mil reivindicações de paranaenses, que buscam apresentar suas demandas diretamente aos deputados estaduais. O objetivo do projeto é levar os trabalhos legislativos a diferentes municípios, aproximando a população da Assembleia e possibilitando que as demandas locais sejam ouvidas e atendidas.

As atividades de 2024 começaram em Arapongas, no Norte do estado, e continuaram em cidades como Francisco Beltrão, no Sudoeste, Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, Astorga, também no Norte, e Paranavaí, no Noroeste. Nesses municípios, ocorreram as Sessões Especiais de Interiorização, nas quais foram feitas homenagens a personalidades locais que, com suas ações, impactaram positivamente as comunidades, principalmente nas áreas de saúde e educação.

Além das sessões, estandes foram montados em cidades como Londrina, Maringá e Umuarama, oferecendo urnas para que a população pudesse registrar suas sugestões e demandas diretamente. As reivindicações feitas durante o projeto estão sendo analisadas e transformadas em políticas públicas pelo Poder Executivo e também serão consideradas no processo de elaboração do Orçamento do Estado.

O programa Assembleia Itinerante tem como foco garantir que as necessidades das diversas regiões do Paraná sejam atendidas de forma mais direta e eficaz. As demandas, além de serem incorporadas ao orçamento estadual, também geram um canal contínuo de diálogo entre os cidadãos e o governo, facilitando a implementação de políticas que atendam às reais necessidades da população.