Filhote de anta que nasceu no Natal ganha festa temática no Refúgio de Itaipu

O Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) comemorou o Natal, na última quarta-feira (25), com uma festa de aniversário especial para a anta Natalino, que completou cinco anos. Nascido no dia 25 de dezembro de 2019, Natalino recebeu uma refeição temática preparada pela equipe da Raiz Ambiental, empresa terceirizada que presta serviços de manejo e bem-estar animal no RBV.

A zootecnista da Itaipu, Fabiana Stamm, explicou que essa atividade faz parte do enriquecimento ambiental que apresenta os alimentos de maneira inovadora para atrair a atenção dos(as) visitantes e incentivar comportamentos variados nos animais. “O Natalino gosta bastante de melancia, além de outros alimentos como tubérculos, batata doce e cenoura, que são adorados por todas as antas.”

Esses alimentos foram usados para compor um banquete que chamou a atenção do Natalino e dos seus “convidados”. Hoje, o RBV conta com um plantel de 19 antas.

Sobre o refúgio

O Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu, é referência em conservação de fauna e flora, especialmente para outras empresas do setor elétrico. A unidade de conservação ocupa uma área de 1.780 hectares.

Hoje, o RBV integra e é reconhecido como um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). O refúgio também compõe o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná, que conecta o Parque Nacional do Iguaçu às áreas protegidas da Itaipu e ao Parque Nacional de Ilha Grande. Boa parte da vegetação que hoje é floresta foi recomposta pela Itaipu de áreas de pastagens e gramíneas.

O Zoológico Roberto Ribas Lange, principal atrativo do roteiro de visitação ao RBV, abriga 189 animais de 52 espécies, sendo 15 répteis e anfíbios, 113 aves e 61 mamíferos. Os animais são provenientes do próprio criadouro de animais silvestres da Itaipu, de outros zoológicos ou de órgãos ambientais como Polícia Ambiental, IAT, Ibama e ICMBio.

O RBV conta, ainda, com o maior e mais bem-sucedido programa de reprodução de harpias do mundo. Desde 2009, nasceram ali 56 harpias. A unidade também tem tido sucesso na reprodução de onças-pintadas, com os últimos dois nascimentos ocorridos em novembro de 2022. O primeiro foi em 2016.