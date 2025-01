CADE abre investigação contra os especuladores do mercado financeiro

A possível existência de um cartel de manipulação do câmbio, desvalorização do Real e outras práticas abusivas, que geram prejuízos à sociedade brasileira e resultam em perda de poder aquisitivo pela população, agora, são formalmente alvo de investigação do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Atendendo a uma representação do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), determinou a instauração de um Procedimento Preparatório de Inquérito Administrativo para apurar as denúncias levantadas pelo parlamentar.

Há cerca de duas semanas, quando o dólar atingiu a marca histórica de mais de R$ 6,00 (seis reais), em disparada que se deu no bojo de especulações ocorridas logo após o anúncio do pacote de ajuste fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Zeca Dirceu prontamente solicitou que o órgão apurasse e responsabilizasse os agentes financeiros da chamada “Faria Lima”, que estariam por trás da desvalorização da moeda brasileira e da pressão inflacionária que se seguiu a essas especulações.

Dias depois, o mesmo pedido, para seus devidos efeitos, foi encaminhado também à Diretoria-Geral da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. “São práticas de evidente abuso de poder econômico que precisam ser rigorosamente apuradas e punidas. Em nome do lucro excessivo de uma minoria, manipula-se a opinião pública, a variação do câmbio e prejudica a sociedade brasileira, especialmente os seguimentos mais vulnerabilizados, como o de assalariados e as famílias de menor renda”, argumentou Zeca Dirceu.

Terrorismo financeiro

O deputado recebeu a notícia da abertura de investigação pelo CADE com um misto de expectativa e de determinação. “Mira-se inescrupulosamente em um governo popular e atinge em cheio o bolso e a vida de cada cidadão e cidadã do país. É uma situação de verdadeiro ‘terrorismo’ financeiro, que, se não dermos um ‘basta’ agora, ficará cada vez mais insustentável. A ganância desses manipuladores é alimentada pela miséria e endividamento da maioria do povo brasileiro e isso tem de acabar”, concluiu o deputado.