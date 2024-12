Zeca Dirceu comemora mais de R$ 68 milhões em obras do Novo PAC em Cascavel

O município de Cascavel já recebeu mais de R$ 68 milhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula. O grande volume de recursos foi celebrado pelo deputado federal Zeca Dirceu, que destacou a importância das obras para o desenvolvimento do município.

“Os recursos do Novo PAC estão transformando Cascavel. Estamos falando de investimentos que impactam diretamente a vida das famílias, garantindo mais qualidade na saúde, educação e bem-estar social”, afirmou o deputado.

Os recursos já habilitados incluem R$ 8,6 milhões para a construção de duas creches e escolas de educação infantil, R$ 23,5 milhões para duas escolas de tempo integral, e R$ 21,3 milhões para quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Além disso, R$ 578 mil foram aplicados na renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e outros R$ 14,3 milhões para a construção de um Centro Comunitário pela Vida (Convive).

Continua após a publicidade

“O governo Lula está mostrando que sabe priorizar aquilo que realmente importa: o cuidado com as pessoas. São 11 obras garantidas e é uma honra poder ser parte desse momento, ajudando Cascavel a crescer e se desenvolver com responsabilidade social”, destacou Zeca Dirceu, ao comentar sobre os recursos garantidos para cidade.

Novos projetos

Cascavel também teve mais seis propostas selecionadas pelo Novo PAC, totalizando mais de R$ 31 milhões em novos investimentos. Entre eles, estão R$ 648 mil para transporte escolar, R$ 10,6 milhões para novas UBSs, R$ 513 mil para a aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), R$ 2,5 milhões para a construção de um Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e R$ 17 milhões para uma Policlínica.

“Nós vamos continuar trabalhando para que cada uma dessas obras saia do papel e vire realidade o mais rápido possível”, disse Zeca Dirceu.

Atuação parlamentar

Zeca Dirceu ressaltou o papel fundamental, como deputado federal, na busca por recursos do Novo PAC para os municípios do Paraná. “É dever dos parlamentares lutar com unhas e dentes pelos investimentos em seus municípios. Se preciso for, fico na porta dos ministérios para pleitear recursos para os paranaenses”, afirmou.

O deputado também destacou que os investimentos contemplam praticamente todas as 399 cidades do Paraná, refletindo o compromisso do governo Lula com o desenvolvimento regional. “Cascavel é um exemplo de como o Novo PAC pode mudar a realidade dos municípios”, acrescentou.

Reconhecimento

Zeca Dirceu agradeceu o apoio das lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) em Cascavel, a vereadora Professora Liliam (PT) e o presidente do partido no município, Roberto Leal, que, segundo ele, desempenharam papel fundamental na articulação para dos recursos.

“Nada disso seria possível sem o trabalho incansável das nossas lideranças locais, a Professora Liliam, o Roberto e todos os nossos companheiros do diretório de Cascavel. Essa é uma vitória de todos nós que acreditamos no poder da política como ferramenta de transformação social”, afirmou.

As lideranças, por sua vez, reconheceram o esforço do parlamentar em garantir investimentos que atendam às principais necessidades do município. “Cascavel foi a cidade do Paraná que mais recebeu recursos do PAC, mais de R$ 68 milhões. Essa grande remessa de recursos é resultando da atuação de nossos deputados federais, muito particularmente do deputado Zeca Dirceu, sempre atento as demandas da nossa cidade e região. Ele é um defensor de nossa cidade, sendo reconhecido como padrinho de causas fundamentais para o desenvolvimento de Cascavel”, disse Professora Liliam.

O presidente do diretório local do Partido dos Trabalhadores destacou o empenho do parlamentar para conseguir recursos para Cascavel e toda região Oeste do Paraná. “Por meio das equipes técnicas, que fazem uma análise detalhada das necessidades de cada município, nosso companheiro Zeca conseguiu atender demandas específicas, garantindo investimentos estratégicos e necessários. Um exemplo disso foi a entrega de recursos para o Instituto Federal de Cascavel, garantindo muitas melhorias”, disse.

“Quando a gente trabalha unido, os resultados aparecem. Tenho orgulho de representar o Paraná e de ver como Cascavel está ganhando força com esses investimentos”, finalizou Zeca Dirceu.