Diretor de Coordenação da Itaipu acompanha andamento de obras preparatórias para a COP30, em Belém (PA)

O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, cumpriu uma agenda em Belém (PA), onde vistoriou obras financiadas pela usina e se reuniu com o secretário extraordinário para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), Walter Correa. Ambos participaram da inauguração do Mercado São Brás, reaberto no dia 18, após uma ampla revitalização realizada com recursos do governo federal, por meio da Itaipu, e do município.

O investimento em infraestrutura visa preparar a capital paraense para a COP30, marcada para novembro de 2025, e servirá como legado para a comunidade local. O aporte da Itaipu é de R$ 1,3 bilhão.

Entre os dias 16 e 19 de dezembro, Carboni acompanhou o andamento das obras do Complexo Ver-o-Peso, incluindo a Feira do Açaí, o Mercado da Carne, o Mercado do Peixe, o Solar da Beira e as docas do Ver-o-Peso, todas iniciativas em parceria com a prefeitura. Na agenda, ele esteve acompanhado pelo superintendente de Obras da Itaipu, Kleber da Silva, e pelo assessor especial da Diretoria de Coordenação da Itaipu, Natalino Bastos dos Santos.

O diretor também acompanhou a implantação do Parque Linear das Docas, construído pelo governo do estado. Foto: Stela Guimarães/Itaipu Binacional

Em Belém, o diretor também acompanhou a implantação do Parque Linear das Docas, construído pelo governo do estado com recursos da hidrelétrica, e visitou as áreas portuárias da Companhia das Docas do Pará, que receberão milhares de pessoas durante a COP30.

Além das obras de infraestrutura, que incluem pavimentação, saneamento, reformas em galpões para reciclagem (Unidades de Valorização de Recicláveis – UVRs), e a construção do Complexo Vila Líderes e do Parque Urbano do Igarapé São Joaquim, a Itaipu está investindo em ações de educação ambiental e na promoção da transição energética na sede da COP30.

"O papel da Floresta Amazônica é essencial no ciclo das águas, gerando os rios voadores que abastecem a Bacia do Paraná, onde está Itaipu. A água que vem da floresta e cai como chuva em nossa bacia é a matéria-prima que gera nossa energia. Sem a Amazônia, nossa segurança hídrica estaria seriamente comprometida", destacou Carboni, que lembrou da missão da hidrelétrica.

“O desenvolvimento sustentável, com responsabilidade social e ambiental para o Brasil e o Paraguai, está no cerne da missão da Itaipu, desde 2003. A partir deste olhar, nos tornamos referência em ações socioambientais no setor elétrico e queremos compartilhar na COP30 exemplos bem-sucedidos, como os que obtemos com a gestão territorial e o Programa Itaipu Mais que Energia”, completou.

Com recursos da empresa, estão sendo instalados 32 biodigestores em escolas municipais, prestada assessoria técnica para a implementação de 4 UVRs Modelo e criado um Centro de Inovação e Bioeconomia. Além disso, por meio da parceria com o Itaipu Parquetec, a empresa levará a Belém um modelo de barco sustentável de pequeno porte movido a hidrogênio.