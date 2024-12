Morador de Foz com mobilidade comprometida realiza desejo de visitar o Natal da Itaipu

Conhecer a magia da Vila Encantada de Natal, que já atraiu milhares de visitantes ao Gramadão da Vila A, era o desejo de Geson Gomes Vicente, de 45 anos. Porém, o que para muitos seria algo simples, no caso dele foi uma verdadeira conquista.

Ex-garçom, Geson começou a sentir uma fraqueza excessiva há cerca de três anos. Uma investigação médica levou ao diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. Aos poucos, ele foi perdendo completamente a mobilidade e a capacidade de fala. Hoje, respira com auxílio de aparelhos durante todo o tempo e se comunica através de um computador.

A principal responsável pelos cuidados com Geson é sua esposa, Edineia de Fátima Ribeiro. Segundo ela, grande parte da rotina dele é em casa, com algumas saídas ao hospital ou fisioterapia – por isso, ela ficou surpresa quando ele manifestou a vontade de visitar a Vila Encantada. “Ele não queria sair, então, quando pediu para ver as luzes de Natal, sair um pouquinho de casa e rever um pouco de tudo, ficamos muito felizes! Afinal, é um sinal de que ele está se sentindo melhor”, afirmou Edineia.

A desejada visita aconteceu na noite dessa quinta-feira (26). Geson, acompanhado da esposa, Edineia, e também do filho do casal, Rafael Ribeiro Vicente, foi recebido no Gramadão da Vila A pela Fanfarra da Vila Encantada de Natal. As músicas empolgaram os visitantes; logo no início, já era possível perceber a expressão de felicidade no rosto de Geson.

Após a chegada, com direito a apresentação dos artistas no túnel de estrelas, ele foi levado para ver as luzes de Natal e conhecer as casas onde acontecem as oficinas. E é claro que o bom velhinho não podia faltar: o encontro de Geson com o Papai Noel foi um momento de emoção para todos os presentes. “Ele é mais fechado, mas está bem, sorrindo, dá para ver a alegria no olhar dele, que está brilhando. Ele gostou muito, gostou mesmo”, comentou Edineia ao final do passeio.

Através de computador, o próprio Geson garantiu que gostou do passeio: “agradeço a todos pelo carinho, fiquei muito feliz!”

Geson Gomes Vicente visitando o Natal da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Esse momento só foi possível graças ao trabalho da equipe de saúde do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura de Foz. Servidores em horário de trabalho e também no horário de folga, de forma voluntária, se mobilizaram para realizar o pedido de Geson. “Conseguir trazer o Geson, que é um dos pacientes mais graves que a gente tem, junto com a família dele, é muito emocionante, dá sentido para a nossa vida. Foi muito emocionante para todos que estão aqui, que atendem ele, que sabem da história de vida dele”, disse a coordenadora do SAD em Foz, Dra. Aline Luiza Führ.

As atrações de Natal no Gramadão da Vila A seguem até o dia 5 de janeiro, tudo de graça. Confira a programação completa em www.itaipu.gov.br.