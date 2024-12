Audiências públicas na Assembleia Legislativa do Paraná discutem temas relevantes em 2024

Em 2024, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu 64 audiências públicas para discutir questões que impactam diretamente a sociedade, com a participação de centenas de paranaenses, especialistas, autoridades e representantes de diversos setores. Os debates abordaram temas como meio ambiente, saúde pública, violência contra a mulher, proteção aos animais, pedágio, entre outros.

Um dos temas mais discutidos foi a conscientização sobre os maus-tratos a animais. Especialistas, como Cezar Amin Pasqualin, presidente da Federação dos Médicos Veterinários do Brasil, destacaram a necessidade de revisar e harmonizar a legislação existente sobre a proteção animal. O deputado Marcelo Rangel, proponente da audiência, também enfatizou a importância de incluir o tema no processo educacional nas escolas.

Outro debate relevante foi sobre os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, que têm sido amplamente consumidos por jovens. A promotora de Justiça Danielle Cristine Cavali Tuoto alertou para os riscos à saúde e destacou a ilegalidade do comércio desses dispositivos no Brasil. A audiência contou com a participação de especialistas das áreas de educação, saúde e segurança pública, que defenderam ações de prevenção e responsabilização.

Continua após a publicidade

O pedágio no Paraná também gerou intensos debates. A audiência "Sem Duplicação, Pedágio Não!", proposta pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli, discutiu a falta de duplicação em trechos de rodovias do estado e os impactos das novas concessões. Representantes do setor produtivo e prefeitos participaram das discussões sobre as melhorias necessárias para a infraestrutura.

Em relação à saúde pública, um dos encontros abordou os impactos das mudanças climáticas nas doenças, com a presença de especialistas que alertaram sobre os riscos ambientais para a saúde. Além disso, a luta pelos direitos dos povos indígenas, especialmente dos Xetá, foi destacada em uma audiência pública que visou garantir visibilidade e reconhecimento ao povo originário.

Todas as audiências foram transmitidas ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais, permitindo a participação e o acompanhamento da sociedade.